РИАМО - 21 фев. Впервые за всю историю проведения дорожно-ремонтных работ в столице из-за аномально теплой погоды уже начали подготовительные работы по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети. Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним в истории», - сказал Бирюков.

По его словам, в Москве в ночь с 20 на 21 февраля на шести объектах начали работы по ремонту мостовых сооружений, общая площадь которых составила 3 тысячи квадратных метров.

Он отметил, что всего в этом году планируется отремонтировать почти 20 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия в рамках пяти городских программ.

Кроме того, для удобства автолюбителей работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Продлится дорожно-ремонтный сезон до середины октября.