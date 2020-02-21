РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. Лыжные гонки в рамках Кубка Восточной Европы пройдут 23 февраля на лыжном стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Кубок Восточной Европы FIS по лыжным гонкам состоится в Красногорске 23 февраля. Спортсмены будут соревноваться в одной из самой зрелищной дисциплин лыжных гонок – спринте», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках Кубка Восточной Европы пройдут гонки среди студентов «Студенческий спринт».

«Гостей ждет насыщенная развлекательная программа – викторины, конкурсы, розыгрыши призов от партнеров мероприятия», – добавляется в материале.

Мероприятие проводят ассоциация «Новая Лига», Федерация лыжных гонок России при поддержке департамента спорта города Москвы и правительства Московской области.

«Вход для зрителей свободный. Начало церемонии открытия запланировано на 13:00», – заключается в сообщении.