РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. Городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах» в соцсети «ВКонтакте» проводит розыгрыш билетов в театр «ФЭСТ» на спектакль «…Чума на оба ваших дома!».

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на сообщество «Театр ФЭСТ» в соцсети «ВКонтакте», быть подписчиком сообщества «РИАМО в Мытищах» и сделать репост конкурсного поста.

Победителей редакция выберет случайным образом 25 февраля до 18:00. Ими станут двое подписчиков. По два билета на каждого победителя можно будет забрать в театре «ФЭСТ» перед началом спектакля. Постановка пройдет 28 февраля в 19:00.

Победители конкурса смогут посетить трагикомедию в двух действиях по пьесе Григория Горина «…Чума на оба ваших дома!». Художник-постановщик - Ирина Титоренко. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 50 минут. Для зрителей от 12 лет.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) в 2016 году запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Мытищах». На сайтах https://mytischiriamo.ru/ и мытищириамо.рф пользователи могут найти официальные новости Мытищ и всего Московского региона, афишу, полезную информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.