РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в массовом обливании водой в рамках патриотической акции 23 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акцию в День защитника Отечества в восьмой раз проведет спортивно-патриотический клуб «Ярополк».

«Мероприятие будет включать ряд инсталляций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Кульминацией события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше», – говорится в сообщении.

На обливание необходимо предварительно записаться по телефону: 8(495)562-42-26 до 22 февраля. Участники должны иметь с собой темные шорты, тапочки и полотенце. Девушкам помимо шорт разрешаются леггинсы.

«Гостей мероприятия угостят горячим чаем и гречневой кашей с мясом. В рамках акции выступит известный КВНщик Николай Наумов», – добавляется в материале.

Спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно!» пройдет на площади у здания администрации горокруга Красногорск по адресу: улица Ленина, дом №4. Начало в 12:00.