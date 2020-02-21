РИАМО - 21 фев. В коммерческом блоке шести новых домов жилого комплекса «Лучи» в московском районе Солнцево на западе города будет создано 2,6 тысячи рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

1,8 тысячи мест уже создано, по завершении проекта это число увеличится до 2,6 тысячи, отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Всего в жилом комплексе «Лучи» (девелопер – «Группа ЛСР») уже введены в эксплуатацию четыре дома, два корпуса – в высокой степени готовности, еще три корпуса – на разных стадиях строительства. Полностью жилой комплекс девелопер планирует ввести в четвертом квартале 2021 года», – говорится в сообщении.

На первых этажах ЖК открываются различные магазины, кафе, аптеки, тренажерные залы. Это позволяет обеспечить жителей комплекса всей необходимой инфраструктурой.

Площадь коммерческих помещений варьируется от 60 до 3 тысяч квадратных метров, высота в отдельных случаях достигает 6 метров, благодаря чему можно подобрать вариант для разных видов коммерческой деятельности. Кроме того, помещения оснащаются витражами из двухкамерных стеклопакетов.

ЖК «Лучи» строится между Боровским и Киевским шоссе в шаговой доступности от станции метро «Солнцево».