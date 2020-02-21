РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Родителям и опекунам в подмосковном Красногорске расскажут, на какие новые меры социальной поддержки они могут рассчитывать, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

В Красногорской общественной приемной партии «Единая Россия» начинает функционировать «Семейная приемная» по разъяснению новых мер социальной поддержки семей с детьми.

«26, 27, 28 февраля с 10:00 до 16:00 в муниципальной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдут приемы граждан в рамках работы «Семейных приемных» по вопросу: «Послание президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми», - говорится в сообщении.

Прием проведут представители Красногорского управления социальной защиты населения, управления Пенсионного фонда РФ по горокругу Красногорск, управления по социальным вопросам администрации муниципалитета, уполномоченного по правам человека Московской области в горокруге. Кроме того, на вопросы жителей ответят исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутаты совета депутатов и члены общественной палаты Красногорска.

Записаться на прием можно по телефону: 8(498)505-65-84, а также по email: edinoros-kr@mail.ru. В теме письма необходимо написать «Семейная приемная», далее указать полные фамилию, имя, отчество, номер телефона, желаемую дату и время приема, а также свой вопрос.

Прием пройдет по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 2 помещение 42.