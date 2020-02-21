РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. День открытых дверей состоится 26 февраля в клубе «Активное долголетие» городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«26 февраля с 13:00 до 16:00 состоится день открытых дверей в клубе «Активное долголетие» на улице Мира, 37. Приглашаются все желающие. В рамках мероприятия состоятся презентация клуба и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Площадь учреждения - более 370 квадратных метров. В клубе есть четыре зоны активностей и специально оборудованный кинозал. Это девятый открывшийся в Московской области клуб «Активное долголетие».

В учреждении создано несколько различных активных площадок. В арт-зоне проходят занятия по лечебной физкультуре, в которую входят дыхательная и суставная гимнастика, фитнес. Также зона предусмотрена для танцевальных секций, вокального кружка и караоке. Лаунж-зона предназначена для мастер-классов, кружков по рисованию, вязанию и многому другому. Кроме того, в клубе есть компьютерный класс, кабинет психологической разгрузки и кинозал.



Точную информацию о работе клуба, а также о секциях и кружках можно узнать по телефону: 8(495)581-40-61.