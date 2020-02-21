РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. Более 40 ветеранов микрорайона Перловский городского округа Мытищи посетили праздничное чаепитие в молодежном центре «Звездный», сообщила директор центра Елена Кирилюк.

В пятницу в преддверии Дня защитника Отечества в молодежном центре «Звездный» городского округа Мытищи прошло праздничное чаепитие для ветеранов микрорайона Перловский.

«Сегодня мы пригласили 45 ветеранов микрорайона Перловский. Это и блокадники, и трудовой фронт, и ветераны труда. Это наши многие старожилы, мы дружим уже 11 лет с ними. Это очень интеллигентные люди, они благодарные, культурные - пример для нашей молодежи. И ребята с удовольствием всегда готовят для них программу. А мы готовим для них угощение», - сказала Кирилюк.

Для гостей мероприятия выступили воспитанники вокальных студий молодежного центра. Они спели для ветеранов песни на военную тематику.

«Сегодня в преддверии блинной недели мы будем печь блины вместе с бабушками, они участвуют в этих мастер-классах. Это мероприятие традиционное, оно проходит в центре не первый год. Многие из этих людей - участники войны, офицеры, связисты. Мы их называем «живая история», которая сегодня с нами. Есть трогательные семьи, которые вместе более 50 лет. Мы хотим, чтобы наша молодежь сохраняла эти традиции», - отметила Кирилюк.