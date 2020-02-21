РИАМО - 21 фев. Компания Huawei собирается презентовать новинки своей продукции, среди них - новый смартфон с гибким экраном Huawei Mate Xs, сообщает Nation News.

«Доработанную версию Mate X, согласно информации инсайдеров, оснастят процессором Kirin 990 5G», – говорится в материале.

Этот процессор позволил создать телефон с гибким экраном, который поддерживает сети пятого поколения.

В новом телефоне появились шарнирный механизм и гибкий экран, который произвела компания Samsung.

Дисплей будет иметь прочную защитную пленку. Телефон обладает аккумулятором повышенной емкости и ускоренной зарядкой SuperCharge.