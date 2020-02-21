РИАМО - 21 фев. С наступлением теплых дней животные начали готовиться к смене шерсти и брачному периоду – птицы устраивают брачные танцы и ищут место для гнезд, а у млекопитающих скоро начнется линька, сообщается в Facebook-аккаунте Московского зоопарка.

«Большой аргус начал активно ухаживать за своей партнершей и готовиться к выведению птенцов. Свои брачные танцы стали также исполнять павлины, от них не отстают и венценосные журавли. Самец казуара стал присматривать подходящее место для гнезда, а у сформированных пар белых какаду и гвинейских турако период ухаживаний в самом разгаре», – говорится в сообщении.

Млекопитающие тоже почувствовали приближение весны — особенно те, кто находится в наружных вольерах и может наблюдать за сменой сезонов день за днем. Среди самых активных – шакалы и полярные волки, азиатские львы и их соседи гиены.

Другие животные, например, кустарниковые собаки, все чаще выводят своих подрастающих детенышей в наружный вольер, а красные панды Зейн и Рыжик стали часто нежиться на солнышке.

Мех овцебыков позволяет им без дискомфорта переносить температуры ниже минус 50 градусов, но сейчас температура держится плюсовая, поэтому в скором времени у них начнется линька.

Вопрос линьки актуален и для песцов. На данный момент зверьки обладают белоснежным пушистым мехом, который адаптирует их для жизни в суровых условиях крайнего севера, но поскольку похолодания не предвидится, в скором времени песцы начнут постепенно сбрасывать свой пушистый мех.

В пятницу температура в Москве установила новый рекорд, воздух прогрелся до плюс 6,3 градуса, а максимальная температура может составить и 7 градусов тепла в течение дня. В ближайшие дни похолодания в столице также не ожидается. Кроме того, март может тоже оказаться теплее, чем обычно.