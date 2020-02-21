РИАМО - 21 фев. В Королеве в ходе распития алкоголя мужчина совершил разбойное нападение на своего знакомого, отобрав у него 600 рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Толстого. В ходе распития спиртных напитков 43-летний мужчина стал угрожать знакомому металлическим клинком, после чего открыто похитил у него 600 рублей.

«Мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с использованием оружия)», – сказал собеседник агентства.