РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. В администрации подмосковного Красногорска обсудили ситуацию со спором двух управляющих компаний – ДЭЗ и ЖКХ-онлайн – по поводу управления 168 многоквартирными домами, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В ноябре 2019 года решением Госжилинспекции из лицензии УК ДЭЗ были исключены 168 многоквартирных домов. Администрация горокурга назначила временную управляющую компанию ЖКХ-онлайн. Однако, у жителей возникают сомнения, по платежкам какой компании платить за услуги ЖКХ. О том, какая УК действует легитимно, журналистам в пятницу, 21 февраля, в ходе брифинга рассказали первый замглавы администрации Роман Комиссаров, замглавы Анатолий Миначенков, начальники управлений Ольга Захарова и Елена Шарварко.

«На сегодняшний момент, по сведениям Госжилинспекции, управляющей компанией является ЖКХ-онлайн. Временной УК эта компания стала по процедуре в рамках жилищного кодекса. И останется таковой до момента, пока иные правовые документы не вступят в законную силу, или жители не примут легитимное решение», - сообщил Миначенков.

По словам Захаровой, чтобы у жителей в дальнейшем не возникло проблем с оплатой, они на законных основаниях могут платить по тем платежкам, которые выставляет «МособлЕИРЦ».

Она добавила, что на данный момент есть несколько судебных споров, в которых УК ДЭЗ обжалует действия ГЖИ и администрации муниципалитета.

«ДЭЗ пытается признать незаконным решение ГЖИ об исключении домов из лицензии. На сегодняшних день отсутствует решение суда, которым такое решение было бы отменено, поэтому 168 домов по-прежнему исключены из лицензии ДЭЗа», - сообщила Захарова.

По словам Комиссарова, дома были исключены из лицензии за неоднократное грубое нарушение УК финансовой дисциплины. Так, по состоянию на декабрь 2019 года ДЭЗ был должен ресурсникам около 230 миллионов рублей, против компании было возбуждено 145 арбитражных дел.

При этом Захарова сообщила, что ДЭЗ обжаловал в суде решение администрации о назначении временной УК, и 13 февраля суд первой инстанции признал это решение незаконным. Основанием стало нарушение процедуры .

«Суд указал, что данное решение вступает в силу через месяц. Если будет обжалование в апелляционной инстанции – то через месяц после постановления апелляционной инстанции», - пояснила Захарова.

При этом она подчеркнула, что этим решением суда дома не возвращаются в лицензию ДЭЗа. В случае его вступления в силу, данная УК будет управлять домами, пока не будет назначена другая временная управляющая компания.