РИАМО – 21 фев. В пунктах пропуска через границу с Россией с 31 декабря по 20 февраля досмотрели более 366 тысяч человек, прибывших из Китая, из них 105 были с признаками инфекционных болезней, во всех случаях были приняты меры, чтобы не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство проводит противоэпидемические мероприятия из-за распространения в мире нового типа коронавируса Covid-2019.

«С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий», — говорится в сообщении.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. По данным на 20 февраля, досмотрено 366898 прибывших из Китая, из которых выявлено 105 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

С 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который сейчас единственный принимает рейсы из Китая, выделен и подготовлен отдельный терминал. По данным за 19 февраля, по результатам лабораторного обследования под контролем оставались 12929 человек.

Для клинически здоровых лиц, прибывших из Китая и не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах под контролем Роспотребнадзора развернуто 123 учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 575 граждан Китая.

Все лица с симптомами ОРВИ, прибывшие из Китая, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новый коронавирус. За период мониторинга зарегистрировано 1078 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из них только у двух была выявлена новая коронавирусная инфекция, но заболевшие уже выздоровели.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. В большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из Китая до 1 марта 2020 года.

В Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли, 18,5 тысяч человек вылечились от заболевания.