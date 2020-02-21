РИАМО - 21 фев. В среду, 26 февраля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему «Организация обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автобусами на территории Московской области».

В мероприятии примет участие начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Елена Шурыгина.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.