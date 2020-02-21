РИАМО - 21 фев. В Москве водителей предупредили о заторах на вылетных магистралях в сторону области, около крупных ТЦ и в центре столицы в пятницу, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Курьеры развозят подарки, дамы закупают пену и носки, а многие уезжают из города на выходные», – говорится в посте.

В ЦОДД порекомендовали пользоваться городским транспортом в час пик или перенести поездки на более позднее время.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация на 13:46 оценивается в шесть из десяти возможных баллов. К 17:00 на дорогах заторы будут оцениваться в восемь баллов.