РИАМО - 21 фев. Депутаты Московской городской думы поддержали предложение федерального Минтранса о запрете на парковку во дворах жилых домов для грузовых автомобилей любой массы, сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Он пояснил, что в правилах дорожного движения прописан запрет на парковку во дворах для фур массой свыше 3,5 тонн, на маленькие грузовички эта норма не распространяется. Минтранс РФ предлагает запретить парковку во дворах для любых грузовых машин.

«Я бы такой запрет поддержал. У меня и у коллег, которые сегодня принимали участие в обсуждении, мнения были едины. Дворы - это для жителей. Большегрузный транспорт должен находиться в местах для застоя, хотя бы в ночное время», - сказал Семенников по итогам круглого стола в Мосгордуме.

С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Минтранса РФ, который запрещает размещение коммерческого грузового транспорта и транспорта, перевозящего людей, во дворах жилых домов, однако до сих пор не проработан вопрос администрирования новой нормы и не установлена ответственность для нарушителей. Согласно предложению министерства, запрет на парковку грузовиков во дворах вне зависимости от веса планируется прописать не в приказе, а непосредственно в ПДД.

«К сожалению, вынужден признаться, что на данный момент эффективного и быстрого решения этой проблемы не имеется. Оштрафовать мы не можем, так как штрафов за это нет, кому заниматься этой проблемой, нет», - добавил Семенников.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, существует необходимость внести изменения в федеральное законодательство, чтобы добавить или уточнить определения терминов, связанных с парковочным пространством.

«В действующем законодательстве не проведено различие между «парковкой» и «автостоянкой», встречаются термины «гостевая автостоянка» и «гостевая парковка», нет точного определения значения слов «стоянка», «парковка», «автостоянка». Нужно вносить поправки в ряд федеральных законов во избежание двойного толкования, что и приводит к правовым коллизиям», - сказал Шапошников.

Он добавил, что сейчас город не имеет права передавать часть улично-дорожной сети в аренду автопредприятиям для организации парковки. Эта проблема тоже требует правового решения.