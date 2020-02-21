Московские автобусы, как и столичное метро – это целая вселенная со своими персонажами. Те, кто пользуется общественным транспортом, сталкиваются с этими типажами ежедневно. Обозреватель РИАМО выбрала семь самых ярких обитателей автобусов, которые вызывают негативные эмоции у пассажиров.

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Вездесущая бабка

Пожалуй, самый ненавистный типаж в автобусах, не считая контролера. Ездить в наземном транспорте пенсионерам удобнее, чем в метро. И тут они остаются верны себе, выбирая для поездок час пик. Конечно, есть и божьи одуванчики, которые скажут «сиди, сынок, мне на следующей выходить». Но чаще попадаются сварливые и недовольные, которые норовят сделать замечание. Завидев такую, лучше вообще не садиться, чтобы не нарываться.

Dashapinaeva_nails (в Instagram):

«Я ехала после учебы и засыпала в практически пустом автобусе. Ко мне подошла бабуля, видя, что я дремлю, начала трепать меня за ворот – мол, уступи место старушке, чего спишь?! На что я вежливо отвечаю – бабуль, мол вот рядом место пустое, садись туда. В итоге она начала на меня кричать и пихать, что я такая-сякая, ей нужно именно это место! В целях своей безопасности я пересела на соседнее пустое место».

LLeshii (на Pikabu.ru):

«Бабок в автобусах 70% утром, днем, вечером – они куда-то все едут!..»

butuz100 (на Pikabu.ru):

«Не один раз наблюдал, как бабки за автобусом бежали, который отъехать должен был. Как добежали, заходят, и перевоплощение происходит – в немощную старушку, которая едва ноги передвигает».

Надежда (район Жулебино, Москва):

«Езжу на машине, но тут решила, ладно, разочек можно и на городском общественном. Как назло, у меня был с собой набитый рюкзак. Плюс утренний час пик. Никогда не забуду шипение пожилой женщины всю дорогу по поводу моего рюкзака. Вроде бы, я стою, она – сидит, рюкзак мой немного над ней нависает, ну и что! От нее прямо исходил негатив, хотелось просто сквозь землю провалиться. Все, больше в автобусы ни ногой!».

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Общественный балабол

Некоторые думают, что автобус – лучшее место для телефонных разборок, бесед и откровений. Ничего, что весь автобус будет в курсе их личной жизни.

Анастасия (форум на Woman.ru):

«Раздражают тупые клуши, которые, заходя в общественный транспорт, начинают беседу и заканчивают ее только в конце пути. А он может занять и полтора часа. Мало того, что узнаешь всю их личную жизнь и проблемы, так еще и периодические вопли и взвизгивания, копирующие поведение америкосов в молодежных комедиях, доводят до белого каления!»

SALO_S (на Livejournal):

«Особняком дебилизма стоят «общественные балаболы» - те, кто начинает что-то активно обсуждать на весь автобус. Неужели вам самим комфортно все это говорить при большом количестве посторонних людей? И причем часто видно, что человек что-то рассказывает и откровенно смущается назвать какие-то вещи своими именами, и некоторые слова стыдливо заменяются на невнятное мычание, которое мне не дает понять сути происходящего.

Мне, как слушателю, очень обидно! Ведь если вы при мне говорите громко, значит, не против, чтобы я слушал.

А если я слушаю кого-то, то я привык делать это внимательно и принимать участие. А вы тут самое интересное умалчиваете... Не хорошо!»

Uhera (комментарии на Pikabu.ru):

«Оо, я помню, как в переполненном автобусе поддатая коротковолосая туша говорила в телефон: «Да знаю я подруга! У меня у самой два аборта было! Два аборта!»

Moveyourbody (комментарии на Pikabu.ru):

«К любителям громко поболтать по телефону добавились еще любители смотреть видео по телефону без наушников».

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Современный заяц

С тех пор, как в московских автобусах убрали турникеты, безбилетников стало больше. Причем «зайцы» в Москве бывают разные – это не только беззаботная молодежь и маргиналы, которым билет не по карману, но и взрослые, вполне платежеспособные «зайцы».

Walethka (в Instagram):

«Заходит в автобус солидный мужчина, активно общаясь по телефону (у него был iPhone 11), деловой весь. Появляются контролеры…Мужчина предъявляет проездной документ, который не дает права проезда в этом автобусе. Он изображает искреннее удивление – как так! Его просят поднести билет к валидатору, и появляется надпись, что билет не действителен. Тем самым становится ясен умысел проехать «зайцем». К слову, штраф он обещал обжаловать.

На проезд у него нет, но есть на iPhone 11.

У меня вот на билетик есть деньги, но нет телефона новенького».

Oldmanalexey (в Instagram):

«Редко такое бывает, чтобы, заходя в автобус, не увидел пару не оплативших проезд маргиналов…»

Никита Кутовой («ВКонтакте»):

«Если вы хотя бы один раз не проехали в автобусе «зайцем», то можно сказать, что вы не используете общественный транспорт как полагается».

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«Яжемать» и «онжеребенок»

Мамы с детьми и с колясками – точно не самые любимые попутчики для других пассажиров. Неуклюжий малыш может испачкать вас грязным ботинком. К тому же, женщинам с детьми принято уступать место.

Not_call_ (в Instagram):

«Заходя в автобус с детьми, сразу чувствую себя учителем или киллером, который выбирает себе жертву, потому что все начинают прятаться/смотреть в другую сторону/делать вид, что очень заняты в телефоне. Не так уж и нужно мне ваше место, смотреть на вас жалко и смешно!»

SpamBob (комментарий на Pikabu.ru):

«Еду по вечерам изможденный после работы. Так в переполненный автобус обязательно должна зайти мамаша с коляской и орущим ребенком! Бывает даже не одна, а несколько колясочниц, которым нужно именно в час пик ехать».

kroco55 (комментарий на Pikabu.ru):

«Как же достали эти яжематери!.. Меня с 5-летнего возраста учили уступать старшим. И бесит, когда в автобус заходит какая-то лошадь с 10-летним ребенком и на все транспортное средство вопит, чтоб уступили место. Сама после этого стоит с сумками, а этот малолетний сидит. И это считается сейчас нормой!».

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Спящий

Поездка в автобусе – отличная возможность восполнить дефицит сна для жителя мегаполиса. Опять же, это вовсе необязательно маргинал или пьяный. Мерное покачивание и теплое сиденье – идеальные условия для того, чтобы погрузиться в мир грез. Им-то хорошо, а соседу, на которого валится спящий, не очень.

Валерия Скалицкая («ВКонтакте»):

«ООООООО!!! Я люблю спать в трамваях... Думаешь, что ты в поезде и едешь куда-то далеко-далеко путешествовать. И все тебе нипочем! Особенно зимой становится приятно вздремнуть на нагретом трамвайном сиденьице. Подарок? Нет, предполагаю, что маленький презент».

СамкаБогомола (форум на baby.ru):

«Каждое утро еду на работу минут 20-25 до конечной остановки. Если раньше я боялась проспать свою остановку, то теперь всегда знаю, что в случае чего, водитель разбудит. Поэтому я сажусь примерно в конец автобуса, удобненько устраиваюсь и засыпаю».

Ярослав Михайлович (thequestion.ru):

«Это бесценное чувство, когда проснулся на секунду и понимаешь, что до твоей остановки еще далеко!..».

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Вонючка

Дурно пахнущий персонаж для пассажиров – хуже контролера и целой толпы матерей с колясками! Достаточно одного такого типа, чтобы автобус стал непригодным для поездки. Не меньше раздражают и слишком надушенные любители парфюма.

Ru55o (комментарии на Pikabu.ru):

«Это не пассажиры, а всадники надвигающегося апокалипсиса! Обычно их двое. Тот, что справа, моется 3 раза в день и каждый раз выливает на себя ведро дезодоранта и флакон ужасных духов. Тот, что садится слева, не только не мылся уже 3 года, но и закусил по пути чебуреком с тухлячком и чесночком (имеет «убер скилл» засыпать и падать на соседа)».

aleksa13264 (форум на Woman.ru):

«Меня бесят мужики, воняющие перегаром и вчерашними котлетками с чесноком, сколько ж они его жрут? По понедельникам еду на работу в полуобморочном состоянии».

Марина (метро «Ботанический сад», Москва):

«Все было хорошо, пока рядом не встала женщина в шубе. Очень ухоженная, серьги, локоны, лет под 50.

Но вдруг она распахнула шубу, и все – тушите свет!

Я думала, что умру от этого мощного ядовитого запаха... Если бы я была аллергиком, то точно бы сдохла».

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Дикие подростки

Испортить поездку могут не только орущие младенцы, но и дети постарше. Если в автобус врывается компания подростков с колонками и рюкзаками, покоя не жди – они раскачают автобус и заедут рюкзаком по лицу.

Илья Комилов («ВКонтакте»):

«Особенно бесит, когда утром, в час пик залезешь в автобус и видишь, что взрослые люди стоят, а большинство мест заняты мелкими жопами школьников!»

Иван (на ask.fm):

«Бесят школьники с колонками, особенно в общественных местах, как тот же автобус».

Елена (Зеленоград, Москва):

«Иногда попадаю в автобус со школьниками, которые всем классом куда-то едут. Они залетают, занимают все жизненное пространство и очень шумят. Меня это слегка подбешивает!.. Еще бесит, когда в переполненном автобусе не снимают рюкзак, и как бы ненароком дубасят им всех окружающих, кого в бок, а сидящего и по лицу могут!».