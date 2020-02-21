РИАМО - 21 фев. Серия мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и старту масленичных гуляний, пройдет в подмосковном Реутове в праздничные выходные, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В субботу, 22 февраля, в 12:00 в Центральном парке Реутова накануне Дня защитника Отечества всех желающих ждут на военно-патриотической игре «Семейный биатлон» с центром «Рекрут». В 14:00 начнутся эстафеты и спортивные мастер-классы, для гостей спортивного праздника будет работать полевая кухня. В полдень в Молодежном культурно-досуговом центре состоится концерт народного городского хора ветеранов войны и труда «Сударушка», - говорится в сообщении.

Старт воскресной программе дадут интерактивная выставка пожарной техники и викторина для детей и их родителей на территории пожарной части улице Победы, 33. В 11:00 в Центральном парке запланировано проведение анимационной программы, приуроченной ко Дню защитника Отечества, «Мой папа - супергерой» с награждением победителей фотоконкурса «Я и мой папа».

«В 17:30 в парке на южной стороне города будет работать бесплатный уличный кинотеатр. Зрителям покажут художественный фильм «Сестренка», - добавляется в материале.

24 февраля для жителей и гостей Реутова проведут мероприятие, посвященное старту масленичной недели. Всех пришедших ждут традиционные игры и забавы, а также концертная программа. Праздничные гуляния начнутся в Центральном парке в 14:00.

К масленичной неделе, которая в этом году пройдет с 24 февраля по 1 марта, музеи, Дома культуры, театры, колледжи и библиотеки Московской области подготовили обширную развлекательную программу. А главная Масленица Подмосковья пройдет на территории музея-заповедника А.С. Пушкина в усадьбе Захарово 29 февраля.

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