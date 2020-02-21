РИАМО – 21 фев. Сумма, которую россиянки в среднем потратят на подарки к 23 февраля, увеличилась в 2020 году в среднем на 200 рублей, сообщает Газета.ru.

К такому выводу пришли аналитики Ozon.

«Анализ спроса на популярные товарные категории показал, что средняя цена подарка к мужскому празднику составила 1,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Перед праздником на 130% вырос спрос на домашние тапочки, особенной популярностью пользуются тапочки в форме воблы. Также популярны дистилляторы для приготовления домашних настоек и других алкогольных напитков, рост продаж в этих категориях составил 98%.

Еще одним трендом подарков в 2020 году в Ozon называют сборные модели военной техники – сложные наборы с множеством деталей. Спрос на них вырос на 150%. Самыми популярными моделями для сборки оказались советский танк Т-34 и ракетный комплекс «Тополь».

Также в топе самых популярный подарков – электроинструменты, мужская косметика, электрические зубные щетки и носки, профессиональные средства для ухода для волосами и бородой. Причем рост спроса на последние составил 230%.

Анализ проводили с 14 по 19 февраля. Данные сравнили со средними показателями 2020 года.