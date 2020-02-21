РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин вручил генеральские звания пятерым сотрудникам Федеральной службы судебных приставов страны, сообщает Газета.ru.

«Звания генерал-лейтенантов получили заместители директора ФССП России Ольга Помигалова, Сергей Белоусов, Владимир Воронин и Елена Захаркина», – говорится в материале.

Еще один заместитель директора ФССП Игорь Савенко получил звание генерал-майора внутренней службы.

Еще более 20 военнослужащим ВС России, военнослужащему МЧС, пятерым служащим нацгвардии страны, 24 сотрудникам органов внутренних дел были присвоены воинские звания высших офицеров спецназначений высшего начальствующего состава и высшего спецзвания.