РИАМО – 21 фев. Более половины опрошенных россиян заявили, что на отечественный рынок труда нужно пускать только высококвалифицированных зарубежных специалистов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такие данные привел после опроса портал SuperJob.

«Опрос проводился на фоне решений, принятых недавно в Великобритании, где власти ограничили трудовую миграцию неквалифицированных рабочих из других стран. Отмечается, что 52% опрошенных россиян согласились бы с решением правительства закрыть трудовые границы РФ для мигрантов с низким уровнем квалификации. 24% респондентов уверены, что такие меры недопустимы», — говорится в сообщении.

Мужчины относятся к этому вопросу более критично, чем женщины. Закрытие границ для неквалифицированных трудовых мигрантов поддержали 58% мужчин и 45% женщин.

Сторонников жестких мер оказалось больше среди представителей старшего поколения. Ограничения поддержали 36% опрошенных людей в возрасте до 24 лет, 50% в возрасте от 25 до 34 лет, 54% в возрасте между 35 и 44 годами и 60% респондентов старше 45 лет.

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров отметил, что по пути ограничений идут все развитые страны.

«Поощряется развитие тех отраслей и такого типа занятости, которые подразумевают высокую квалификацию и высокую производительность труда. Некачественная укладка гигантского количества квадратных метров плитки вручную и строительство муравейников за МКАДом к таковым совсем не относится. Равно как и ручной труд в сельском хозяйстве. И мы придем к тем же решениям», — уверен Захаров.