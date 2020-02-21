РИАМО – 21 фев. Конференция «Материнский капитал – 2020» состоится 27 февраля в Орехово-Зуеве, для участия необходимо пройти регистрацию, сообщается на странице OZ HUB в соцсети «ВКонтакте».

«У вас много вопросов о том, что такое материнский капитал и как его правильно оформить? Какие необходимы документы и каковы сроки получения выплат? Хотите узнать актуальные изменения в законодательстве, перспективы развития направления? Все эти и другие вопросы вы сможете задать во время конференции «Материнский капитал – 2020» 27 февраля в коворкинге OZ HUB», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, встреча пройдет 27 февраля в 15:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №99, креативный кластер «Стачка». Регистрация на мероприятие проходит по ссылке.