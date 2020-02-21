РИАМО - 21 фев. Жители и гости столицы по телефонам горячей линии для туристов cмогут узнать о масленичных гуляньях в Москве, расположении праздничных площадок и самых вкусных блинах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чтобы получить информацию о масленичных гуляньях, нужно позвонить на короткий номер 122 или на городскую линию: +7 (495) 122-01-11. Звонок оплачивается по тарифам сотового оператора абонента. Консультации производятся на русском и английском языках круглосуточно.

«Ежемесячно операторы контакт-центра принимают более трех тысяч обращений. Они круглосуточно консультируют гостей столицы по самым различным вопросам, помогая сформировать для них комфортную и гостеприимную среду», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он добавил, что на горячей линии туристы узнают, какие фестивали и мероприятия проходят в городе, где расположены праздничные площадки, как добраться в ту или иную точку Москвы, получат справку о работе городского транспорта и оперативную информационную помощь в случае экстренной ситуации.

Также важную информацию туристы могут найти в бесплатных путеводителях, помогающие изучить Москву. Буклеты можно найти в отелях, музеях и у основных достопримечательностей города. К примеру, в гид «Москва. События и культура» включены сведения о главных фестивалях цикла «Московские сезоны».