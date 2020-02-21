РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Родители учеников выпускных классов Балашихи сдали Единый государственный экзамен по истории, они ответили на девять тестовых задач и два творческих вопроса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Экзамен провели в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В 2020 году его организовали в 45 школах Балашихи и посвятили Году памяти и славы.

«В этот раз задание для них прислали из Регионального центра обработки информации. Тестовые задания были приближены к тем, которые на экзаменах будут выполнять дети, но их количество отличалось. Всего родителям в течение получаса необходимо было ответить на девять тестовых задач и два творческих вопроса», – сказала заместитель начальника управления по образованию администрации Балашихи Людмила Мартынова.

Она добавила, что на настоящем экзамене старшеклассникам выделяется около 4 часов, и они решают 40 заданий.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» с целью их ознакомления с процедурой проведения экзамена проводится в Балашихе с ноября 2019 года. Уже около 1,5 тысячи родителей смогли поменяться со своими детьми местами и попробовать сдать экзаменационные тесты.