РИАМО - 21 фев. В рамках подмосковного проекта «Родительский контроль» родители посетили каждую школу в области и лично оценили качество питания детей, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Я знаю, что по одному родителю в день точно приходят (в школы в рамках проекта «Родительский контроль – ред.). И каждую школу в Подмосковье родители уже посетили», - сказала Каклюгина в ходе брифинга в доме правительства Московской области.

Проект был запущен две недели назад.

«Как можно записаться на дегустацию? Вариантов два – либо через классного руководителя , либо со следующей недели у нас на сайте каждой школы появится баннер, уже в некоторых школах он есть, «Родительский контроль» с мобильным телефоном ответственного, по которому можно будет записать на дегустацию», - добавила Каклюгина.

Кроме того, почти в каждой школе висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал «Добродел» и оставить отзыв о питании. Скоро они появятся во всех школах.

Также министр подвела итоги голосования, которое стартовало неделю назад.

«Мы задали жителям простой вопрос «Нужно ли родителям проверять еду в школьных столовых?». И 83% жителей проголосовали за то, что родители должны лично проверять еду в школьных столовых. Выборка составила около 30 тысяч человек», - сказала Каклюгина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что начальные школы Подмосковья обеспечат горячим и качественным питанием в 2020 году.