РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Сотрудники полиции провели урок мужества в гимназии Подольска и подарили школьному музею Книгу памяти сотрудников советской милиции, принимавших участие в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении УМВД России по городскому округу.

В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля, сотрудники полиции УМВД России по Подольску совместно с председателем совета ветеранов при УМВД Маргаритой Виноградовой и председателем общественного совета Вячеславом Поповым в одной из гимназий городского округа провели урок мужества почти для 30 учащихся кадетского класса.

«Кадетам рассказали о Дне защитника Отечества, вспомнили о погибших героях. Учащиеся кадетского класса познакомили сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с музеем Подольских курсантов гимназии. Виноградова передала в дар музею Книгу памяти, подготовленную к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, в которой рассказывается об истории подольской милиции в это время», – говорится в сообщении.

Также Виноградова рассказала ребятам о своем детстве в годы ВОВ и службе в органах внутренних дел, вспомнила интересные и трудные моменты работы инспектора по делам несовершеннолетних.

Попов дал молодому поколению напутствие никогда не забывать о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и напомнил о том, что только уважая окружающих, любя Родину и отвечая за свои поступки, можно стать достойным гражданином своей страны.

Ученики поблагодарили полицейских и общественников за интересную встречу, поздравили с наступающим праздником и пожелали успехов в службе.

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