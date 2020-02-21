РИАМО - 21 фев. В Москве 29 февраля начнет работу крытый тематический парк развлечений «Остров мечты», жители столицы и туристы смогут посмотреть праздник в честь открытия, выступления артистов на городском променаде парка, говорится в сообщении пресс-службы «Острова мечты».

«В 10 утра 29 февраля на улицах и площадях городского променада «Острова мечты» начнется развлекательная программа для взрослых и детей с участием более 300 артистов и аниматоров. На улочке, стилизованной под Барселону, гости смогут окунуться в атмосферу испанского карнавала с ярким фламенко и зажигательной музыкой, увидеть сражения смелых тореадоров с быками, а также принять участие в шоу воздушных змеев», — говорится в сообщении.

Почувствовать себя знаменитостями, побывать на съемочной площадке и сделать фото в легендарном кадиллаке Элвиса Пресли можно будет в зоне «Беверли-Хиллз». Также там выступят фокусники, джазовые исполнители и танцоры.

А на улице Рима у Колизея пройдут зрелищные бои легионеров и гладиаторов. Здесь можно будет увидеть театрализованные постановки, послушать выступление оперных исполнителей. А в зоне «Лондон» гости смогут посмотреть на солдат английского караула и сфотографироваться с ними. А площадь Москва станет местом сбора столичных стиляг - здесь пройдут красочные костюмированные шествия, выступят фокусники, мимы и клоуны.

Вход в тематический парк — по билетам. В нем гости смогут посетить более 35 аттракционов - экстремальных, семейных, детских. Они объединены в тематические зоны, где обитают герои любимых сказок и мультфильмов: «Замок Снежной королевы», «Маугли в стране динозавров», «Сказочная деревня» и другие.

Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений находится в Нагатинской пойме.

Что известно об «Острове мечты»: дата открытия, цены на билеты и виды аттракционов>>