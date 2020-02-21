РИАМО - 21 фев. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России», к участию приглашают в том числе предпринимателей из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году. Его главная идея - поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. В первый год проведения конкурса со всех уголков страны было подано более 600 заявок на участие, во второй год заявок было уже более 800. По итогам конкурса будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.

«В 2018 году Звенигород стал победителем в номинации «Лучший торговый город», а в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» победили три представителя от Московской области – «Подмосковный фермер» (ИП «Гаврилов Д.А.», Дрезна), «Пресса» (ООО «Почитай», Мытищи), «Булочная» («Каравай – СВ», Балашиха), в номинации «Лучшая ярмарка» победила региональная социальная ярмарка «Ценопад» (Мытищи)», - рассказал зампред правительства региона Вадим Хромов

Кроме того, в 2019 году лучшим мобильным торговым объектом была признана автолавка CoffeeShock (Одинцово), и еще один приз взял магазин Sun Valley из Щелкова.

В 2020 году количество номинаций, как и число участников конкурса, вырастет. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках VI Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла», который пройдет с 8 по 12 июня в Москве в Центре международной торговли.

Для участия в конкурсе участникам нужно заполнить анкету на сайте торговляроссии.рф.