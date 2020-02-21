РИАМО - 21 фев. В Реутове с улицы Железнодорожная от дома бригада скорой помощи госпитализировала 29-летнего мужчину с телесными травмами после бытового конфликта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции 44-летний знакомый мужчины. Преступление совершено во время конфликта на почве личной неприязни», – сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью)