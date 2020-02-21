РИАМО - 21 фев. В подмосковном Чехове росгвардейцы задержали мужчину, отказавшегося платить за выпитый в супермаркете алкоголь, говорится в сообщении пресс-службы главного управления Росгвардии по Московской области.

В одном из торговых центров на улице Земская посетитель выпил бутылку вина на глазах у сотрудников магазина, после чего отказался платить за нее. После этого сотрудники вызвали наряд вневедомственной охраны.

«Росгвардейцы задержали мужчину и передали его в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный 53-летний житель Кемеровской области числится в федеральном розыске за побои», – говорится в сообщении.