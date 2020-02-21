РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Жители Балашихи смогут задать вопросы по транспортному обеспечению представителям правительства Московской области на приеме 27 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В соответствии с утвержденным губернатором Московской области Андреем Воробьевым графиком, 27 февраля пройдет прием жителей (Балашихи – ред.) по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Прием представителей правительства региона состоится в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 17:00 по адресу: проспект Ленина, дом №7/1. Вход свободный.