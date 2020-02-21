РИАМО - 21 фев. В эту пятницу высокая температура воздуха в Москве побила суточный рекорд от 1976 года, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Ранее синоптики сообщали, что рекорд максимальной температуры для 21 февраля был установлен в 1976 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 5,1 градуса.

Согласно данным фактической погоды, уже в 11 часов пятницы на главной столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировали 6,3 градуса выше нуля.

На сайте «Метеовести» отмечалось, что днем в пятницу солнечные лучи могут поднять температуру воздуха в Москве до плюс 7 градусов, в Подмосковье может быть еще теплее - до плюс 8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в России. По словам синоптика, в этом сезоне теплый воздух из Атлантики вытеснил холодные воздушные массы не только на европейской части страны, но и в Сибири. Текущей зимой температура в стране отклонялась от нормы до 25-28 градусов.