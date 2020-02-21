РИАМО - 21 фев. Митинг и демонстрация пройдут в столице в честь 102-й годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота 23 февраля, из-за чего перекроют часть Страстного бульвара, улицу Петровка и Театральный проезд, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

С 09:00 23 февраля полностью перекроют Страстной бульвар от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка. Движение будет восстановлено по мере прохождения колонны.

С 11:40 перекроют улицу Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда.

С 12:45 до 13:00 полностью перекроют Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.

Также в этот день ликвидируют парковочное пространство на Страстном бульваре от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и на улице Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда с 00:01 до конца мероприятия.

Как уточняется на сайте КПРФ, участники митинга соберутся на Страстном Бульваре у Пушкинской площади в 11:00, в 12:00 начнется праздничное шествие. В 13:00 начнется митинг на площади Революции.