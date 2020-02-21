РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. Городской интернет-портал «РИАМО в Королеве» запускает очередной конкурс среди подписчиков своей группы в социальной сети «ВКонтакте», победитель получит билеты в театр драмы и комедии «ФЭСТ» на спектакль «…Чума на оба ваших дома!».

Чтобы выиграть билеты в театр на трагикомедию «…Чума на оба ваших дома!», которая пройдет 28 февраля в 19:00, необходимо состоять в группе горпортала в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсной записи на свою страницу.

Конкурс среди подписчиков группы «РИАМО в Королеве» в соцсети «ВКонтакте» завершится 25 февраля в 18:00. Редакция горпортала определит двух победителей случайным образом. Каждый получит по два билета.

Театр «ФЭСТ» расположен в городском округе Мытищи по адресу: улица Щербакова, дом №6А.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) в 2016 году запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Королеве». На сайтах korolevriamo.ru и королевриамо.рф пользователи могут найти официальные новости Королева и всего Московского региона, афишу, полезную информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.