РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Первый в текущем году Единый день диспансеризации пройдет в поликлинических отделениях городского округа Люберцы 29 февраля, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«Жители округа могут пройти медицинский осмотр в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы с 09:00 до 13:00. Чтобы попасть на прием, пациенту надо взять с собой полис ОМС, паспорт и СНИЛС», - сказал Старцев.

На прохождение диспансеризации в 2020 году приглашаются жители Люберец, рожденные до 1981 года включительно, а также в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годах. ⠀