РИАМО – 21 фев. Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.рф разработали новый продукт, позволяющий вернуть проценты по ипотеке в случае банкротства застройщика, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Новый продукт защищает интересы заемщика, оформившего ипотечный кредит на первичном рынке с привлечением счета эскроу. В случае банкротства строительной организации страховая защита ВСК покрывает выплаченные по ипотечному договору проценты. Без использования этого страхового решения клиент сможет получить только денежные средства, размещенные на счетах эскроу в банке», — говорится в сообщении.

С подключением нового сервиса заемщики могут гарантированно получить возмещение средств в случае банкротства строительной компании. Оформить возврат процентов можно при заключении кредитного договора.