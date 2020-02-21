РИАМО - 21 фев. Карантин по бешенству животных установили в поселке Бородино Можайского городского округа, там запретили продажу животных, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (20 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: поселок Бородино Можайского городского округа Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от западной границы деревни Утицы до южной границы села Семеновское, далее до западной границы деревни Собольки и далее до западной границы деревни Утицы.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.