РИАМО - 21 фев. Генерирующие установки, перерабатывающие свалочный газ в электроэнергию, планируется установить минимум на восьми полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Генерирующие объекты, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (свалочный газ, биогаз, щепа), будут установлены на полигонах и перерабатывать газ в «зеленую» электроэнергию. Первым станет полигон Торбеево, где генерирующую установку запустят уже этой весной.

«Такие объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, появятся в Подмосковье впервые. Это позволит получать «зелёное электричество» и улучшить экологическую обстановку в регионе», – отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

В период 2018-2019 годов было проведено восемь конкурсных отборов, на основании которых осуществляется реализация проектов по размещению генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с общей установленной мощностью 16,36 мегаватт и с общим прогнозируемым объемом вырабатываемой электроэнергии 108,2 миллиона киловатт-часов.