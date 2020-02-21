РИАМО - 21 фев. В Подмосковье родители учеников смогут лично общаться с поставщиками школьного питания, такие встречи планируют проводить в администрациях муниципалитетов дважды в год, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Чтобы был открытый диалог, мы также планируем минимум два раза в год устраивать на уровне глав муниципальных образований встречи с родительской общественностью и поставщиками питания», - сказала Каклюгина.

Она уточнила, что встречи намерены проводить в январе, когда во всех муниципалитетах заключают новые контракты с поставщиками питания, а также перед началом учебного года.

«Как это будет выглядеть? Глава муниципального образования приглашает по два, три, четыре родителя от школы к себе в администрацию и приглашает к себе поставщика питания, который оказывает услуги во всех школах муниципалитета. И поставщик питания подробно рассказывает о меню, которое будет в школе, о продуктах. <…> Он показывает, как будет выглядеть пищеблок, производство, где производятся котлеты. Также будет присутствовать технолог и повар, ответственный за все меню», - добавила Каклюгина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье это поручение выполнят уже в 2020 году - с 1 сентября все ученики с первого по четвертый классы будут получать бесплатное горячее питание. На данные цели необходимо около 4 миллиардов рублей бюджетных средств.

Рейтинг поставщиков школьного питания опубликуют в Подмосковье к марту>>