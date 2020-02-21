РИАМО - 21 фев. Систему распознавания лиц применяют на территории Москвы для контроля за гражданами, направленными на 14-дневный карантин после возвращения из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на сегодняшний день в городе уже выдали около 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции.

«Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр подробно рассказал, как работает данная система.

В столицу ранее прилетела гражданка КНР, которая сдала анализ в аэропорту и получила постановление о двухнедельной изоляции. Тест на коронавирус дал положительный результат.

«Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали. Ее соседке было предписано оставаться дома. Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции – выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы», – пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что были оперативно установлены имена всех пассажиров рейса Пекин – Москва. С помощью видеоаналитики также удалось установить таксиста, с которым девушка ехала домой из аэропорта. Еще были собраны данные о 600 жителях дома, где она снимала квартиру.

«Помещать под карантин всех людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат», – заключил Собянин.

Ранее Собянин сообщал, что на сегодняшний день в городе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли, 18,5 тысяч человек вылечились от заболевания.

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