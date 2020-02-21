РИАМО – 21 фев. В Москве директор фирмы передал мошеннику 4,5 миллиона рублей для приобретения криптовалюты, однако зоумышленник исчез вместе с деньгами пострадавшего, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В отдел полиции по району Арбат обратился мужчина 1968 года рождения, он рассказал, что передал злоумышленнику 4,5 миллиона рублей в надежде купить биткоины, но в итоге не получил ни криптовалюту, ни свои средства обратно.

«Мужчина работает директором фирмы. Деньги он передал в октябре 2019 года для инвестирования бизнеса, а именно приобретения биткоинов, с целью получения большой прибыли», – сказал собеседник агентства.

Получивший деньги злоумышленник перестал выходить на связь. Полицейские проводят проверку.