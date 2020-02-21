РИАМО - 21 фев. К началу весны в Подмосковье обнародуют рейтинг поставщиков школьного питания, он будет размещен в интернете, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы планируем к марту опубликовать этот рейтинг. <…> В рейтинге будет складываться все. <…> Мы выстроим всех поставщиков от лучших к худшим или дадим им звезды – три, четыре, пять звезд - и обнародуем это на сайте министерства», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что на территории Подмосковья работают около 100 поставщиков школьного питания.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье младшеклассников обеспечат горячим питанием уже в 2020 году.