РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Жители Люберец в возрасте от 4 до 18 лет могут принять участие в видеоконкурсе поэтической декламации «История Победы в стихах», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Организатором конкурса выступило Российское историческое общество.

«Для участия нужно записать видео, где ребенок наизусть читает стихотворение любого автора на тему Великой Отечественной войны. Заявку со ссылкой на видео (Youtube) нужно заполнить на сайте Российского исторического общества, - говорится в сообщении.

Прием работ уже начался, он завершится 31 марта. Подведение итогов состоится 15 мая. Победители будут награждены дипломами и призами в июне 2020 года в рамках шестого книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве. Им также будет предоставлена возможность выступить на главной фестивальной площадке.