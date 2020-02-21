РИАМО - 21 фев. Новый тематический поезд «Путь к Победе» запустили в столичном метро в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состав будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Этот поезд сегодня выходит на Кольцевую линию Московского метрополитена. Его смогут увидеть более чем 3 миллиона пассажиров - это огромная цифра», - сказала Темникова.

На церемонии запуска тематического поезда также присутствовал советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров. Он рассказал, что в вагонах состава разметили информацию о подвигах советских граждан во времена Великой Отечественной войны.

«О таких героях, как Преображенский, как Роза Шанина, как Зоя Космодемьянская, рассказывается в нашей, можно сказать, передвижной выставке, которая собрала лучшее из лучших музеев», - сказал Назаров.

Для оформления вагонов использовали 60 фотографий и историй, представленных родственниками фронтовиков в рамках совместного проекта РВИО и сервиса «Активный гражданин».