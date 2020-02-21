РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Бойцы ОМОН «Русич» провели «Урок мужества» для учеников школы №29 Подольска, в ходе которого показали ребятам робота-сапера, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля, на базе ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области состоялась встреча сотрудников ОМОН с учениками подольской школы №29.

«Бойцы ОМОН «Русич» провели «Урок мужества» для 30 школьников. В ходе патриотического мероприятия ребята посетили музей истории спецподразделения, узнали о подвигах омоновцев, погибших при исполнении служебного долга, а также возложили цветы к мемориалу Памяти. В завершение сотрудники ОМОН показали детям робота-сапера, который предназначен для обезвреживания различных взрывных устройств», - говорится в сообщении.

Также Росгвардейцы провели подростков по экспозиции образцов современной техники и вооружения.