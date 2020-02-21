РИАМО - 21 фев. Пять участков общей площадью 0,7 гектара выставят на торги в новой Москве под индивидуальное строительство жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Участки расположены в Троицком и Новомосковском административных округах в поселениях Филимонковское, Десеновское, Вороновское и Кленовское.

«В марте город выставит на торги новый пул земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Участки площадью от 0,08 до 0,2 гектара будут переданы гражданам в аренду на 1 год и 6 месяцев, за это время арендаторам будет необходимо возвести на них капитальные объекты», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По итогам строительства землю будет возможно выкупить у города, либо арендовать в течение 49 лет, заключив новый договор.

Подробная информация по земельным участкам, выставляемым на аукцион, а также о порядке и условиях участия размещается на сайте, а также на официальном портале мэра Москвы и на инвестиционном портале.