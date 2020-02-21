РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Представители малого и среднего бизнеса подмосковной Балашихи на семинаре узнали о региональных и муниципальных мерах поддержки предпринимателей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Семинар по развитию бизнеса состоялся 20 февраля в арт-пространстве «Арка» на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Его посетили около 30 представителей малых и средних производственных предприятий городского округа.

«На региональном и местном уровнях существуют программы развития субъектов малого и среднего бизнеса. Они предусматривают выделение субсидий как для производственников, так и для бизнесменов, занимающихся социальной сферой. Мы помогаем заполнять заявки для участия в городском и региональном конкурсах», - сказала заместитель начальника отдела по промышленности, предпринимательству, науке и сельскому хозяйству управления экономического развития администрации Балашихи Ольга Егерева.

Она добавила, что субсидии предоставляют всем предпринимателям за исключением сфер общепита и торговли.

В Балашихе реализуется муниципальная программа «Предпринимательство». В 2019 году получателями субсидий на сумму 30 миллионов рублей стали 19 представителей малого и среднего бизнеса. В 2020 году на поддержку бизнеса также выделят 30 миллионов рублей.

На семинаре также обсудили проблему дефицита кадров, с которой столкнулись швейные производства и фабрики. Перезапустить швейное образование в городском округе планируется на базе Балашихинского техникума, где начнут обучение по соответствующей специальности. Студенты смогут проходить практику на фабрике с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Семинары для представителей малого и среднего бизнеса проводятся в Балашихе ежемесячно. В марте планируется встреча с бизнесменами социальной сферы.

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