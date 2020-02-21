РИАМО - 21 фев. За 2019 год из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) налоговыми органами Московской области исключено 23 тысячи организаций с недостоверными сведениями и признаками недействующего юрлица, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«Число организаций с «массовым» адресом (по которому организация фактически отсутствует - ред.) сократилось в 53 раза, с «массовым» руководителем – в 1,7 раза. Число организаций с «массовыми» участниками уменьшилось более чем на четверть», – говорится в сообщении.

По итогам года к административной ответственности привлекли 2623 должностных лица. Решение о дисквалификации принято судами в отношении 798 должностных лиц, возбуждено 181 уголовное дело.

Работа по чистке государственных реестров проводится для создания понятной и прозрачной деловой среды, а также улучшения делового климата для добросовестных налогоплательщиков.