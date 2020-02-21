РИАМО - 21 фев. На юго-востоке столицы с 9 марта изменится схема движения на участке Марьинского бульвара, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Участок Марьинского бульвара от Лугового проезда до дома 18к1 станет односторонним», — говорится в сообщении.

Ширина этого участка составляет от 3,3 до 5,2 метра, что делает встречный разъезд невозможным. Благодаря изменению схемы движения проезд нему станет более безопасным и комфортным.

Перепробеги теперь составят всего 300 метров, а проезд по участку после изменения схемы станет быстрее.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.