РИАМО - 21 фев. Текущая пятница в Москве претендует на звание самого теплого 21 февраля с 1976 года, воздух в городе может прогреться до плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Сегодня Московский регион окажется на северной периферии обширного антициклона, поэтому ожидается малооблачная, сухая и спокойная погода.

«Днем солнечные лучи быстро компенсируют ночные потери тепла и поднимут температурный фон на уровень рекордных значений. Температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов», – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что рекорд максимальной температуры воздуха для 21 февраля пока составляет плюс 5,1 градуса. Так тепло было в столице лишь в 1976 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в России. По словам синоптика, в этом сезоне теплый воздух из Атлантики вытеснил холодные воздушные массы не только на европейской части страны, но и в Сибири. Текущей зимой температура в стране отклонялась от нормы до 25-28 градусов.